Для большинства российских болельщиков биатлонный сезон завершился вместе с финальным этапом Кубка мира: спортсмены получили свои Глобусы и ушли на перерыв до следующей зимы. Но для тех, кто следит за биатлоном более пристально, был ещё один старт — чемпионат России. В этом году к нему было приковано повышенное внимание: гонки даже показывали по главному спортивному телеканалу страны.

Соревнования состоялись в Тюмени, но на самом деле турнир длился на протяжении всего сезона: он стартовал в декабре, затем на этапах Кубка России разыгрывались медали в неолимпийских дисциплинах. Гонки в Тюмени стали кульминацией и завершающей частью чемпионата.

Но для чего спортсменам, уставшим после долгого сезона, нужен ещё один внутренний старт в конце марта, когда можно было бы уйти отдыхать? Ответ кажется очевидным и простым: чтобы спортсмены получили возможность заявить о себе перед началом следующего сезона. Разумеется, речь идёт не о таких лидерах сборной, как Александр Логинов или Екатерина Юрлова-Перхт, а о биатлонистах менее высокого уровня. Несмотря на то, что СБР уже имеет представления о составе на следующий сезон, вносить в него поправки никто не запрещал. Скорее всего, молодёжь, хорошо показавшая себя на чемпионате России, в итоге всё равно не сможет попасть в состав команды, но для кого-то старт в Тюмени станет шансом отправиться на сборы с более сильными соотечественниками.

В идеале, лучший биатлонист российских стартов должен получать путёвку в основу. Но зачастую эта путёвка оказывается лишь номинальной. Например, в сезоне 2015/16 Сергей Корастылёв стал обладателем Кубка России и пополнил группу Рико Гросса. Но единственным международным стартом, на котором затем выступил биатлонист, стала Универсиада в Алматы. Тем не менее, Корастылёв получил возможность тренироваться в компании Матвея Елисеева и Евгения Гараничева.

Для некоторых биатлонистов чемпионат России становится последним шансом подтвердить, что они смогут пригодиться команде в следующем сезоне. Тот же Дмитрий Малышко не блистал в этом году и приехал в Тюмень для того, чтобы доказать свою состоятельность. Правда, не только не смог одержать ни одной победы, но ещё и опоздал на старт эстафетной гонки из-за того, что потерял лыжи.

Для Ирины Старых сезон получился скомканным из-за рецидива травмы спины. В начале года её уверенно причисляли к лидерам российской команды, но состояние здоровья не позволило ей бороться наравне с остальными. Чемпионат России дал спортсменке возможность показать, что её проблемы решаемы и на неё можно рассчитывать в новом сезоне. Важным старт получился и для Екатерины Глазыриной, которой после дисквалификации необходимо заново открывать себе двери в большой биатлон. Спортсменка никогда не была самым сильным звеном российской команды, однако в нынешних реалиях могла бы хорошо помочь сборной — но для этого в неё надо сначала попасть.

Однако есть и такие спортсмены, чьё попадание в команду не ставится под вопрос — Логинов, Гараничев, Юрлова-Перхт. Для них чемпионат России является чем-то вроде традиции: ежегодно сезон завершается внутрироссийским стартом. Но основная причина их участия в турнире — обязательства перед регионами. Спортсмены отстаивают честь регионов, для которых победа своих биатлонистов на внутреннем уровне порой не менее важна, чем на международном. Конечно, лидеры не всегда доезжают до финального турнира: если сезон был очень насыщенным и утомительным, спортсмены могут пропустить чемпионат России из-за усталости. Но иногда выступление становится делом чести: например, Евгений Гараничев не смог бы себе позволить пропустить чемпионат в родной Тюмени.