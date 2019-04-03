Португальский специалист Андре-Виллаш Боаш претендует на пост главного тренера клуба Бундеслиги «Вольфсбурга».

Об этом сообщает Bild. Ранее появилась информация, что главным тренером команды руководство хочет видеть Марко Розе, который в данный момент возглавляет в «Ред Булл Зальцбург», но тренер, скорее всего, примет предложение менхенгладбахской «Боруссии».

Отметим, нынешний главный тренер «Вольфсбурга» Бруно Лаббадиа покинет команду после завершения текущего сезона.

Напомним, Андре Виллаш-Боаш был у руля петебургского «Зенита» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он возглавлял такие клубы, как «Порту», английские «Челси» и «Тоттенхэм», а последним местом его работы был китайский «Шанхай СИПГ», откуда португалец ушел в конце сезона-2017.