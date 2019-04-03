Болельщик калининградской «Балтики» Андрей Фролов во время домашнего матча своей команды против «Химок» перенес приступ инсульта.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. По словам пресс-службы, благодаря оперативно сработавшим неравнодушным болельщикам и сотруднику «Балтики» Андрею Клименкову, Фролову вовремя успели оказать медицинскую помощь и быстро госпитализировать ветерана.

«Сейчас он чувствует себя хорошо и готовится к выписке», — сообщается в заявлении «Балтики» в Instagram.

По словам врачей, даже хорошо, что инсульт случился во время матча, а на дома, потому что на счету была каждая минута, а если бы приступ произошел дома, то скорая не смогла бы среагировать так быстро, и приступ не прошел бы без осложнений.

Отметим, после инцидента в клубе из Калининграда решили подарить перенесшему инсульт болельщику клубную карту категории ВИП, и теперь Фролов сможет бесплатно посещать все домашние матчи команды.