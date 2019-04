View this post on Instagram

⚪️🔵💪🏻С ВАМИ МЫ СИЛА . На 30 минуте матча "Балтика" — "Химки" у одного из болельщиков случился приступ инсульта, но благодаря оперативно сработавшим службам, неравнодушным болельщикам и сотруднику ФК "Балтика" Андрею Клименкову, вовремя успели оказать медицинскую помощь и быстро госпитализировать ветерана. Сейчас Алексей Фролов чувствует себя хорошо и готовится к выписке . 🗣"Лежал тут, думал, как же там сыграли, а мне уже говорят: 1:1, ну и слава Богу. Телефона нет, ничего нет. Потом приходят и говорят: "Балтика" выиграла 2:1. Начали спрашивать, мол это ты оттуда пришел? Что же за игра была? Буду ходить теперь туда как в Мекку" . Начальник контрольно распределительной службы Михаил Филатов подарил ветерану клубную карту категории ВИП. Теперь Алексей Леонтьевич может бесплатно посещать все домашние матчи команды. А руководство клуба не оставило ветерана без фирменного шарфа, программок прошедших матчей и фруктов для поднятия настроения . 🗣Врачи отметили: "Хорошо, что это произошло во время матча. На счету была каждая минута.Если бы приступ случился дома, скорая не смогла бы среагировать так быстро, и приступ не прошел бы без осложнений" . 🤝Желаем Алексею Леонтьевичу здоровья, и до встречи на следующем матче! #СВамиМыСила #БалтикаНавсегда