Во французском Тье подошел к концу этап Гран-При по художественной гимнастике, где петербургские спортсменки завоевали несколько медалей.

Россию на высшем уровне представили гимнастки из Петербурга, сестры Арина и Дина Аверины.

Арина завоевала золотую медаль в многоборье, а Дина в этой же дисциплине заняла третье место.

Кроме того, Дина Аверина завоевала сразу две золотые награды в финале в отдельных видах – за упражнения с булавами и лентой.

Арина Аверина заняла первое место в упражнении с мячом, а также показала второй результат в упражнении с обручем и в упражнении с булавами.

Отметим, Арина и Дина Аверны являются воспитанницами Спортивной школы олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Комитета по физической культуре и спорту.