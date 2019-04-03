Боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который назвал ирландца ревнивой женой.

«Дружок, твоя жена – полотенце», – написал Макгрегор в Twitter, прикрепив фото Хабиба со свадьбы. Однако позже ирландец удалил публикацию.

Кроме того, Макгрегор снова начал настаивать на реванш с Нурмагомедовым: «Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как и всегда».

Отметим, ранее Хабиб сравнил Макгрегора с ревнивой женой из-за ухода ирландца из спорта.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.