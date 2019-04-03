Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал публикацию Конора Макгрегора в Twitter, где ирландец оскорбил жену Хабиба, но позже удалил сообщение.

По словам Абдель-Азиза, Конор несёт чушь, оскорбляет жену Нурмагомедова, смеётся над религией и верой и даже не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман. По мнению менеджера Хабиба, религия и семья — табу, и это не надо это трогать.

«Посмотрим, что теперь будут говорить СМИ. Конор, ты попал. Он — насильник и сволочь», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Отметим, ранее Конор Макгрегор отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который назвал ирландца ревнивой женой.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.