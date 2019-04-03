Бразильский нападающий «Спартака» Педро Роша официально перешел в «Крузейро» на правах аренды.

Об этом сообщает Instagram бразильского клуба. Срок арендного соглашения рассчитан до декабря нынешнего года.

Ранее сообщалось, что от услуг футболиста отказались «Сан-Паулу» и «Гремио». По данным бразильских СМИ, «Спартак» требовал за аренду игрока 1 миллион евро.

Отметим, Роша стал футболистом «Спартака» летом 2017 года, когда перешел в стан красно-белых из «Гремио» за 12 миллионов евро. В текущес сезоне российской премьер-лиги бразилец провел за московский клуб один матч, в котором сыграл 63 минуты и не отметился результативными действиями. Контракт Роши со «Спартаком» действителен до лета 2021 года.

Ранее стало известно, что Педро Роша увековечен на родине. Его отец установил статую из бронзы своего сына в полный рост.