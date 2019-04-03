Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась планами относительно своей спортивной карьеры.

По словам Туктамышевой, она была расстроена из-за непопадания на ЧМ, но духом не упала. Фигуристка отметила, что сейчас тренируется в том же режиме, что и раньше, расслабляться нельзя, а дальнейшие планы у нее тоже не поменялись, она продолжает кататься и не собирается заканчивать карьеру.

Туктамышева также рассказала, что шутила по поводу того, что 22 — это почтенный возраст для фигуристок. Россиянке не хочется ставить себе какие-то рамки, она планирует отталкиваться от своих ощущений и кататься, пока позволяет здоровье и есть желание.

«Нет какого-то правильного возраста для ухода из спорта, сейчас все быстро меняется, например, Каролина Костнер каталась до 30 лет. Я надеюсь все-таки побывать на Олимпиаде — с третьего раза должно получиться», — сказала Туктамышева, слова которой приводит «Собака.ру».

Отметим, Туктамышева пропускала чемпионат мира по решению тренерского совета Федерации.

Напомним, Туктамышевой предстоит выступить на командном чемпионате мира, который будет проходить в японской Фукуоке в период с 11 по 14 апреля. Также в команду попали ещё два воспитанника группы Мишина: чемпионка Европы Софья Самодурова и Андрей Лазукин, заменивший снявшегося с турнира Михаила Коляду.