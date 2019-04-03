Российский фигурист Сергей Воронов рассказал о том, как происходила постановка его программы под руководством погибшего Дениса Тена.

По словам Воронова, он был в тупике, потому что за короткий срок нужно было решить вопрос с постановкой произвольной программы. Фигурист связывался с разными известными хореографами, но кто-то был занят, а кто-то не очень хотел.

Воронов рассказал, что решение сделать постановщиком Тена пришло спонтанно, когда фигурист утром листал инстаграм. Он увидел публикацию Тена и написал ему.

По словам Воронова, это была его самая приятная в карьере работа над программой.

«Незадолго до смерти он мне написал, спросил: «Серега, ты катаешь программу, все ли нравится? Или поменял на другую?» Ему было небезразлично. Мы немного не успели ее доработать, должны были встретиться летом. Увы, не успели», — сказал Воронов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Фигурист добавил, что, начиная с открытых прокатов на Ходынке, он понимал, что катается не столько за себя, сколько за память о Денисе Тене.

Напомним, 19 июля 2018 года фигурист Денис Тен погиб, получив ножевое ранение в бедро. Злоумышленники пытались снять зеркала с его автомобиля, между ними и Теном завязалась потасовка, в результате которой спортсмен получил ранение. Он был доставлен в больницу, где скончался от потери крови.

В конце года известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов сообщил, что в 2019 году на экраны выйдет фильм, созданный по сценарию погибшего летом фигуриста Дениса Тена.