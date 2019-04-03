Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш готовится к возобновлению своей карьеры. Португалец может стать новым главным тренером немецкого «Вольфсбурга». Nevasport рассказывает, чем сейчас занимаются другие иностранные тренеры, когда-то работавшие в «Зените».

Властимил Петржела (2003-2006)

После ухода Петржелы из «Зенита» большая карьера чеха, по сути, закончилась. Петржела немного потренировал «Нефчи» из Баку, а дальше осел в родной Чехии, где сменил уже пять команд. Сейчас Петржела работает со скромным «Фаставым» из Злина, где по традиции оперирует по большей части молодыми футболистами.

Дик Адвокат (2006-2009)

После «Зенита» Дик ни разу не умерил свой пыл, зарабатывая деньги на тренерском поприще. Уйдя от сине-бело-голубых, Дик в дальнейшем сменил 12 мест работы. Адвокат вдоволь исполнил свое желание поработать со сборной — он возглавлял национальные команды Бельгии, Сербии, Голландии и России, а также два раза работал в АЗ «Алкмаар», потренировал английский «Сандерленд», работал в турецком «Фенербахче», голландских «Спарте» и «Утрехте». В последнем Дик пока и осел.

Лучано Спаллетти (2010-2014)

Спаллетти, в отличие от Адвоката, более избирателен в плане места работы. Покинув «Зенит», итальянец трудился только в родной стране. Отдохнув два года, Спаллетти принял «Рому», где конфликтовал с Тотти и долго не задержался. В последние два года Лучано тренирует итальянский «Интер», пробуя вернуть ему статус европейского суперклуба.

Андре Виллаш-Боаш (2014-2016)

Заработав деньги в китайском «Шанхае СИПГ» Виллаш-Боаш не спешит возобновлять тренерскую карьеру. Португалец был близок к тому, чтобы уйти в гонщики — даже принял участие в ралли «Дакар». Но та гонка не задалась — Андре не смог полностью пройти трассу. Будучи 41-м в зачете внедорожников, его экипаж упал с высокой дюны. Виллаш-Боаш был госпитализирован с травмой спины. Сейчас Андре созрел для возвращения к тренерской деятельности.

Мирча Луческу (2016-2017)

Румын очень переживал, что покинул «Зенит». И вправду, как показал последующий сезон, его уволили незаслуженно. Луческу не торопится принять новый клуб. Два года он поработал со сборной Турции, с которой не добился серьезных результатов и был уволен. Сейчас Луческу консультационно помогает своему сыну, который тренирует «ПАОК».

Роберто Манчини (2017-2018)

После недолгого романа с «Зенитом» Манчини перешел на работу в сборной Италии. Слухи об этом ходили еще по ходу сезона с «Зенитом». Манчини знал, что покинет петербургский клуб, еще зимой. Со сборной Италии ему непросто. В итальянском футболе смена поколений — за свой двухлетний контракт Манчини предстоит построить новую команду.