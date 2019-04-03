Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась планами на дальнейшее будущее. Спортсменка призналась, что пока не хочет завершать карьеру и собирается продолжить выступления.

Туктамышева уверена в том, что для ухода из спорта нет какого-то определенного возраста — всё индивидуально. К тому же, сейчас всё быстро меняется — например, итальянка Каролина Костнер выступала до тридцати лет. «Я надеюсь все-таки побывать на Олимпиаде – с третьего раза должно получиться», — сказала Туктамышева, слова которой приводит издание «Собака.ру».

Напомним, до завершения текущего сезона Туктамышевой предстоит выступить ещё на одном международном старте — командном чемпионате мира. Соревнования будут проходить в японской Фукуоке в период с 11 по 14 апреля. Ранее в Японии состоялся личный чемпионат мира, в котором Туктамышева участие не принимала: спортсменка не смогла попасть в состав сборной, так как пропустила национальный чемпионат из-за воспаления лёгких, а в финале Кубка России уступила Евгении Медведевой.