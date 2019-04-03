Российский боец Артём Лобов получил пощёчину от боксера Пола Малиньяджи. Инцидент произошёл на медиа-дне.

Бойцы общались между собой на повышенных тонах, в результате чего Малиньяджи ударил Лобова по лицу. После этого возникла потасовка, которую быстро пресекли. После стычки Малиньяджи пообещал, что разберется с россиянином в июне.

Напомним, Лобов дебютирует в кулачных боях Bare Knuckle FC. В случае победы в первом бою он может встретиться с Малиньяджи. В зависимости от результата поединка Лобова с Джейсоном Найтом , который состоится 6 апреля, станет известно, встретится ли россиянин с Малиньяджи до конца года.

После произошедшего Лобов дал комментарий на своей странице в «Твиттере». спортсмен сравнил пощёчину от Малиньяджи с укусом комара. «Я говорил тебе, что твои удары никакие. Я подумал, что это был комар», — написал Лобов.