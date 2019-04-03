Футбольный клуб «Зенит» присоединился к программе поддержки людей с аутизмом. Во вторник, 2 апреля, подсветка фасада стадиона «Газпром-Арена» и фон официального сайта клуба поменялись на синий — цвет организации Autism Speaks («Аутизм говорит»).

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, главная цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам людей с расстройством аутистического спектра. В рамках программы перед матчем между «Зенитом» и «Анжи», который состоится 14 апреля, футболистов будут выводить на поле студенты центра «Антон тут рядом», а игроки наденут синие футболки с надписью «Аутизм — не болезнь».

Матч «Зенит» — «Анжи» будет проходить в рамках 23-го тура чемпионата России. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своём активе 44 очка. В 22-м туре команда на выезде сыграет с «Локомотивом».