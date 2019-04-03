Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как её тренер Алексей Мишин относится к современным тенденциям.

В текущем сезоне Туктамышева выходит на показательный номер в образе стюардессы, исполняя программу под известную песню “Toxic” певицы Бритни Спирс. Во время проката спортсменка раздевается до нижнего белья.

Фигуристка отметила, что её тренер старается быть в курсе всех современных трендов, чтобы не отставать от своих воспитанников. «Как ни странно, несмотря на почтенный возраст, мой тренер тоже очень смелый, живой, стремится ориентироваться в трендах, поэтому мы друг друга отлично понимаем», — сказала Туктамышева, слова которой приводит издание «Собака.ру».

Спортсменка добавила, что на номер под Toxic тренера пришлось уговаривать, однако он дал своё согласие, когда понял, что аудитории хорошо знакома данная композиция.

Напомним, также Туктамышева сообщила, что намерена остаться в спорте до следующей Олимпиады.