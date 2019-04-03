Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в эстафете на чемпионате России, который проходил в Тюмени. Спортсменка представляла команду ХМАО-Югры, которая одержала победу.

Биатлонистка призналась, что осталась довольна собой по итогам гонки. Резцова переживала за стрельбу из положения стоя, так как до этого у неё возникали проблемы именно на этих рубежах. «Так что всех в команде настраивала: девчонки, молитесь за мою «стойку», — сказала спортсменка, слова которой приводит «Тюменская арена».

Резцова отметила, что тюменская трасса для неё очень привычна. «Я уже знаю каждый метр», — пояснила спортсменка. Также биатлонистка поблагодарила зрителей за поддержку и добавила, что на стадионе присутствовало большое количество болельщиков.

Напомним, в команду ХМАО-Югры также входили Елизавета Каплина, Анастасия Морозова и Екатерина Мошкова.