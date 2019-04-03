Сегодня в Ледовом дворце СКА попытается сравнять счет в серии с ЦСКА. Команда Ильи Воробьева наконец-то прервала огромную серию поражений от московских армейцев и теперь готовится к новым совершениям.

По сути, в противостоянии пока равенство: СКА и ЦСКА держат свою подачу — выигрывают матчи дома. Сегодня СКА нужно взять свою подачу во второй раз, ЦСКА же будет нацелен, выражаясь теннисным языком, на брейк.

Хоккейный специалист и блогер Виктор Минашкин не исключает, что в этом противостоянии будет 7 матчей.

«Третья игра показала, что питерцы хотят играть и могут играть. Сложно сказать, как сложится очередная игра. Думаю, москвичи должны одуматься, что нужно более активно проводить игру. Ресурсы у них есть. Лидерам надо вставать на свое место и что-то делать в атаке. Питерцы же, воодушевленные первой победой за последние много игр, тоже будут стараться сравнять счет в серии», — считает Минашкин.

В игре под номером три очень слабый матч провел ЦСКА. Но вот, как понять — это СКА заставил москвичей так играть или ЦСКА сам отдал инициативу? Учитывая, что в первом матче СКА также выглядел сильнее, хоть и проиграл, именно действия петербургских хоккеистов заставляют прогибаться победителя «регулярки».

«ЦСКА почему-то эту игру не скажу, что провалил, но произошел непонятный спад. Они и атаковали не так, как всегда. Правда, ЦСКА сильно и не старается атаковать, — сначала добиваются результата, а потом играют на удержание. Лидеры у них ничего не показали — Капризов и Григоренко. При этом два гола, которые были забиты, произошли в то время, когда они находились на площадке», — отметил Минашкин.

В третьей игре хоккеистов СКА вдохновил Шестеркин. В начале второго периода вратарь СКА совершил спасение всего плей-офф.

«Хочется отметить Шестеркина — тот сейв, который он совершил: клюшкой по-теннисному зацепил эту шайбу, и она изменила направление. Это было спасение! Один из ключевых моментов в игре. Кстати, Шестеркин спас и в овертайме, ловко парируя бросок от Вея», — подчеркнул Минашкин.

Размышляя о том, как сложится матч, Минашкин предлагает исходить от ЦСКА.

«Думаю, что Никитин должен настроить игроков на атаку. Стоит смотреть, что ЦСКА забьет в этом матче более одной шайбы», — прогнозирует Минашкин.

Матч СКА-ЦСКА начнется в Ледовом дворце в 19.30 мск.