Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.

«Я ни при чём», – отметила Канделаки в телеграм-канале.

Накануне по сообщению самого Уткина, в него прыснули баллончиком и задели левый глаз. Сам Уткин заявил, что знает о том, кому могло понадобится данное нападение. Уткин призвал смотреть программу «Футбольный клуб» от 17 марта, где он рассказывает о деятельности агента Алана Агузарова, представляющего интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Напомним, что у Уткина и Канделаки был конфликт, после которого журналист покинул «Матч ТВ».