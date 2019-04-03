Российский лыжник Александр Большунов намерен выступить в в гонке Kobberløpet-2019, которая пройдет в норвежской Сулитьельме 6 апреля.

На официальном сайте гонке появилась информация о том, что в соревновании примет участие победитель дистанционного Кубка мира сезона-2018/19. Длина дистанции составит 43 км, спортсмены будут бежать гонку классическим стилем.

Kobberløpet — традиционная ежегодная гонка, которая проводится в конце сезона в северной Норвегии неподалеку от города Фауске. Действующим победителем соревнований является норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. В этом году Сундбю планирует вновь принять участие в гонке. Также на старт выйдет чемпион мира-2019 в марафоне Ханс Кристер Холунн.

Напомним, ранее сообщалось, что Большунов выступит на фестивале Петтера Нортуга Janteloppet. Также ожидается участие Сергея Устюгова и Натальи Непряевой.