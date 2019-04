View this post on Instagram

Доброго времени суток! Дорогие друзья, так уж случилось, что закончился мой соревновательный сезон на весьма неприятной ноте, я снова оказался в больнице с обострением старых болячек. Не всё получалось в этом году, но это только мотивирует для дальнейшей работы! Сейчас главной задачей является восстановление. После выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами. Спасибо огромное нашей команде, моим тренерам, врачам, а также всем, кто принимал участие в подготовке, лечении и восстановлении в этом сезоне. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, за их поддержку на протяжении всего сезона!😉 Всем желаю только крепкого здоровья и успехов во всём! Берегите себя и своих близких, всем мир✌ . . . Good day to you all! Dear friends, it just so happened that my competitive season ended not on a pleasant note, I am in the hospital again with the exacerbation of old diseases. Not everything worked out this year, but it only motivates for further work! Now my main goal is to recover. Once I leave the hospital, I will think about the next season, new programs. Many thanks to our team, my coaches, doctors, and all the people who took part in my preparation, treatment and recovery in this season. Special thanks to my fans who keeps supporting me through this season!😉 I wish you all good health and success in everything! Take care of yourself and your loved ones, peace✌ . . . みなさんこんにちは! 今シーズンは好ましくない形で終えることになってしまいました。私の昔からの持病が悪化してしまい入院することとなりました。 今年は、全ての目標を達成できたわけじゃないけど、常にモチベーションはありました。今の私の1番の目標はとにかく病気から回復することです。 退院したら、次のシーズンのプログラムやその練習に目を向けようと思っています。 私たちのチーム、コーチや医師の方、そして私のプログラムに関わっていただいた全ての方の協力やサポートに心から感謝しております。 もちろん、私を応援してくれているファンの皆さんへの感謝もたくさんあります😉 みなさんが健康で何事も上手くいくよう願っております、そしてあなた自身とあなたの愛する者のお体に気を付けて下さいね✌️