Российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему пропустит командный чемпионат мира, и рассказал о своих дальнейших планах.

На своей странице в «Инстаграме» Коляда опубликовал пост, в котором сообщил, что вновь попал в больницу — у фигуриста возникло обострение синусита. «Сейчас главной задачей является восстановление. После выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами», — написал Коляда. Фигурист отметил, что в минувшем сезоне получилось не всё, но это лишь мотивирует на дальнейшую работу.

Кроме того, спортсмен поблагодарил всю команду, тренеров и врачей, а также сказал спасибо болельщикам за поддержку. Фигурист продублировал своё сообщение на английском и японском языках для иностранных поклонников.

Напомним, вместо Коляды на командном чемпионате мира выступит ученик Алексея Мишина Андрей Лазукин. Турнир будет проходить в период с 11 по 14 апреля в японской Фукуоке.