Футбольный клуб «Зенит» вспомнил о погибших во время теракта в петербургском метро в 2017 году. В официальной группе команды «ВКонтакте» появился пост с фотографиями игроков, которые спустились в подземку.

На снимке изображены Александр Анюков, Хави Гарсия и Бранислав Иванович. Футболист надели белые толстовки с надписями «Нас не сломить», такой же хэштег сопровождает публикацию.

Напомним, 3 апреля 2017 года в петербургском метро прогремел взрыв, в результате чего погибли 15 пассажиров, ещё 67 человек получили ранения разной степени серьёзности.

Ранее сообщалось, что «Зенит» присоединился к программе поддержки людей с аутизмом. Главная цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам людей с расстройством аутистического спектра. В рамках программы перед матчем между «Зенитом» и «Анжи», который состоится 14 апреля, футболистов будут выводить на поле студенты центра «Антон тут рядом», а игроки наденут синие футболки с надписью «Аутизм — не болезнь».