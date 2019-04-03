В среду состоялся очередной этап городской Спартакиады допризывной молодёжи Санкт-Петербурга.

За право представлять Приморский район боролись юноши, которые продемонстрировали одни из лучших результатов на районном этапе по «Военно-спортивная стрельба», а именно:

Фирсов Данил, учащийся ГБОУ СОШ №634

Степанников Вадим, учащийся ГБОУ СОШ №113

Курбанов Азим, студент Политехнического колледжа городского хозяйства

Акайчиков Султан, студент Политехнического колледжа городского хозяйствахозяйства»

Смирнов Антон, учащийся лицея №40Азанов Сергей, учащийся ГБОУ СОШ №581

Дружков Артём, учащийся ГБОУ СОШ №579

Ненашев Андрей, учащийся ГБОУ СОШ №578

Участникам Спартакиады предстояло показать свои навыки и умения в поднятии туловища из положения лёжа за 1 минутки тут же приступить к стрельбе из малокалиберной винтовки.