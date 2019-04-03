В среду состоялся очередной этап городской Спартакиады допризывной молодёжи Санкт-Петербурга.
За право представлять Приморский район боролись юноши, которые продемонстрировали одни из лучших результатов на районном этапе по «Военно-спортивная стрельба», а именно:
Фирсов Данил, учащийся ГБОУ СОШ №634
Степанников Вадим, учащийся ГБОУ СОШ №113
Курбанов Азим, студент Политехнического колледжа городского хозяйства
Акайчиков Султан, студент Политехнического колледжа городского хозяйствахозяйства»
Смирнов Антон, учащийся лицея №40Азанов Сергей, учащийся ГБОУ СОШ №581
Дружков Артём, учащийся ГБОУ СОШ №579
Ненашев Андрей, учащийся ГБОУ СОШ №578
Участникам Спартакиады предстояло показать свои навыки и умения в поднятии туловища из положения лёжа за 1 минутки тут же приступить к стрельбе из малокалиберной винтовки.