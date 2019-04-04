Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иногда испытывает проблемы с весом, поэтому соблюдает диету.

Туктамышева призналась, что испытывала трудности с психикой перед Олимпийскими играми в Сочи. Елизавета считает тот период своей карьеры «самым жестким», потому что у нее начался переходный возраст и было непросто удержать вес.

Туктамышева соблюдала строгую диету, но это ей не помогало. Елизавета считает, что у нее не получалось выйти на нужный вес из-за психических проблем.

На сборах за питание Туктамышевой и других фигуристок отвечает врач-диетолог, который составляет ежедневное меню и следит за тем, чтобы в рационе спортсменок не было жареных и острых продуктов. Однако, как рассказывает спортивный диетолог Виктор Аниканов, когда фигуристы разъезжаются по домам, они теряют контроль, и питаются пирожками, сладким, да еще и перед сном. По словам Аниканова, на турнире «Скейт Америка» он очень удивился физической форме Елизаветы Туктамышевой, потому что ее лишний вес бросался в глаза.

Сейчас Туктамышева держит себя в руках и соблюдает диету. Спортивная диета Елизаветы Туктамышевой заключается в том, чтобы много не позволять себе есть вечером, а пищу потреблять маленькими порциями, но часто.

Кроме того, фигуристка ограничивает себя в мучном и сладком, однако иногда позволяет горький шоколад.

Также в спортивную диету Елизаветы Туктамышевой входит белок, мясо, по словам фигуристки, без этого вообще никак. Для хорошего пищеварения спортсменка есть супы, а также гречневую кашу и рис. Вечером в ее рационе кефир, фрукты и овощи.