Отборы на «Кожаный мяч-2019» начнутся в Пушкинском районе уже на следующей неделе.

В 2019 году по традиции соревнования пройдут в младшей, средней и старшей группах. В младшей группе в формате 9х9 (8 игроков +вратарь) сыграют девочки и мальчики 2008-2009 годов рождения. В средней группе в формате 8х8 (7+1) за путевку на городской этап «Кожаного мяча» поспорят девушки и юноши 2006-2007 годов рождения. В старшей возрастной категории в формате 11х11 (10+1) проведут свои игры девушки и юноши 2004-2005 годов рождения. Победители станут участниками городского финала соревнований, который пройдет на малой арене стадиона «Петровский» в мае.

Районные соревнования будут проводиться в два этапа. Первый этап пройдет с 8 по 20 апреля 2019 года на муниципальном уровне. С 22 апреля по 07 мая 2019 года в рамках второго этапа пройдет Первенство Пушкинского района по футболу, в котором примут участие победители муниципальных образований. Ключевые футбольные баталии развернуться на новеньком (в 2018 году была проведена реконструкция) городском стадионе, который расположен по адресу: г. Пушкин, ул.Ленинградская д.83, лит.Б.