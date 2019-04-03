Российский биатлонист Антон Бабиков сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем.

После выступления в эстафетной гонке на чемпионате России, который завершился в Тюмени, Бабиков рассказал, почему не бежал всю программу соревнований. «Есть проблемы со здоровьем. Я приехал только к концу чемпионата, на масс-старт и эстафету», — сказал биатлонист, слова которого приводит «Тюменская арена».

Напомним, в эстафете Бабиков представлял команду Башкортостана, за которую также выступили Алексей Петров, Александр Жирный и Эдуард Латыпов. Золото взяла первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.

Ранее Альбина Ахатова выразила мнение, что Бабиков сможет завоевать медаль на следующих Олимпийских играх.