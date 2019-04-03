Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира.

Роднина заявила, что Медведева заслуживает тёплых слов. Также экс-спортсменка отметила, что Медведева смогла отобраться на чемпионат мира, несмотря на все неудачи, которые преследовали её в ходе сезона. «Она собралась и сделала отличные прокаты в решающий момент. Это заслуживает уважения», — сказала Роднина, слова которой приводят «Известия».

«Женя — боец», — отметила специалист и добавила, что Медведева много раз подтверждала свой высокий уровень. Роднина выразила мнение, что фигуристка сможет разучить сложные прыжки. Напомним, сама Медведева сообщала, что к следующему сезону намерена выучить четверные сальхов и тулуп.

Напомним, в текущем сезоне Медведева начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Единственной победой, которую одержала фигуристка, стал финал Кубка России. Однако спортсменке удалось завоевать бронзовую медаль чемпионата мира.