Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о проблемах со здоровьем Антона Бабикова.

Хованцев сообщил, что у Бабикова проблема с правым плечом, ограничена его подвижность. «Проблема была уже летом, обострилась в подготовительный период – он не мог выполнять специально-силовую и силовую работу в том объёме, который мы предлагали», — приводит слова специалиста Sports.ru.

Тренер добавил, что Бабиков приехал на чемпионат России в Тюмень после обследования, которое прошёл в Москве.

Напомним, после выступления в эстафетной гонке на чемпионате России, который завершился в Тюмени, Бабиков рассказал, почему не бежал всю программу соревнований. «Есть проблемы со здоровьем. Я приехал только к концу чемпионата, на масс-старт и эстафету», — сказал биатлонист, слова которого приводит «Тюменская арена».