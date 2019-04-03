Директор новых медиа «Зенита» Егор Крецан озадачился внезапным появлением «Спартака» в топ-25 самых просматриваемых Youtube-каналов европейских футбольных клубов. В рейтинге просмотров за март 2019 года «Спартак» расположился на 15-м месте, а «Зенит» опустился на 17-ю строчку.

Подозрения вызвал тот факт, что 19 марта видео на канале просмотрели 2 миллиона 554 тысячи раз. В остальные дни «Спартак» набирал примерно по 8-10 тысяч просмотров, изредка добираясь до 30 тысяч.

«Очевидно, случилось немного магии: № 15 налили за один день 2,5 млн просмотров, № 1 – сразу 58 млн. Следов этих просмотров нет», — заявил Крецан в своем «Твиттере», добавив, что коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко должен прийти и все объяснить.

Ранее «Спартак» обвинял «Зенит» в накрутке подписчиков в сообществе «Вконтакте», в связи с чем Nevasport провел расследование, соцсети какого клуба популярнее.