На чемпионате России по лыжным гонкам в ЦСО «Малиновка» в Архангельской области сегодня, 3 апреля, состоялись гонки в дисциплине «командный спринт».

В соревнованиях среди женщин первым стал дуэт из республики Коми: Ольга Царева и Юлия Белорукова. Результат победительниц в финале составил 21:30,2. Второе место у представительниц Московской области Кристины Кусковой и Натальи Непряевой. Бронзу чемпионата России завоевали Нина Дуботолкина и Наталья Матвеева. Стоит отметить, что во всех дуэтах-призерах есть одна представительница сборной России в минувшем сезоне.

В мужском командном спринте победу одержала команда из Тюменской области Андрей Парфенов и Александр Большунов. Их результат составил 18:52,0. Второй тюменский дуэт Денис Спицов и Иван Якимушкин проиграли лидерам 8,1 секунды. Третьими стали красноярские лыжники Иван Горбунов и Андрей Мельниченко.

Завершится чемпионат России по лыжным гонкам 7 апреля.