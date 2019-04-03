В 2019 году татуировки уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Nevasport предлагает пройти тест и угадать футболистов по их татуировкам.

Среди футболистов мода на тату особенно распространилась, и на поле сейчас больше игроков с расписанной кожей, чем тех, кто ни разу не был в тату-салоне.

В частности, татуировки любят футболисты «Зенита», которые не ограничиваются одним или двумя рисунками.

А новоиспеченный россиянин из «Краснодара» Ари сообщил, что намерен сделать татуировку на память о дебюте в национальной команде. Футболист пока не определился, как именно будет выглядеть татуировка – возможно, он набьёт российский флаг или дату своего дебютного матча. Ари сделает тату сразу после того, как определится с выбором.

Его одноклубник Павел Мамаев в связи с тату может испытывать проблемы: в СИЗО к этому особое отношение.