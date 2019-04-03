Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свой конфликт с журналистом Дмитрием Губерниевым по поводу активности спортсменов в социальных сетях и медиа. Об этом Вяльбе рассказала в интервью порталу Metaratings.ru.

Вяльбе заявила, что точка в конфликте поставлена: «Губерниев сказал, что я ему не интересна. Я не хочу пиарить его какими-то своими высказываниями и что-то говорить о нём». Также президент ФЛГР посоветовала комментатору обратить внимание на высказывание главы Российской Федерации Владимира Путина. «Пусть послушает стенограмму последнего заседания госсовета по спорту, где президент сказал, что спорт – это не какая-то «развлекушка». Если Дмитрий готов опровергнуть слова Владимира Владимировича, то тогда я буду на его стороне».

Напомним, ранее Елена Вяльбе говорила о запрете социальных сетей на соревнованиях для спортсменов сборной, на что Губерниев попросил запретить такого президента, как Вяльбе.