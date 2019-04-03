Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал информацию о том, что он заменит Александра Волкова в боей против Алистара Оверима.

По словам Олейника, несколько часов назад он подписал контракт на бой с Оверимом, однако почему произошла такая замена, боец понятия не имеет.

«Мне предложили в срочном порядке поединок и я выхожу на этот бой», — сказал Олейник, слова которого приводит Sports.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заменит Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в бое против Алистара Оверима. О причинах такой замены ничего не сообщается.

Изначально Олейник должен был встретиться с Уолтом Харрисом на UFC в Оттаве в мае. Россиянин возглавлял турнир UFC в Москве, который прошел 15 сентября.

Олейник одержал 57 побед в ММА, потерпел 11 поражений и один бой свел к ничьей. На счету Оверима — 44 победы и 17 поражений.

Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 20 апреля пройдет турнир организации. Главным событием вечера станет поединок между Александром Волковым и голландцем Алистаром Оверимом. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный».