Нападающий «Зенита» Александр Кокорин за время пребывания в СИЗО набрал в весе. Об этом свидетельствуют кадры из здания Пресненского городского суда г. Москвы, куда футболист и другие фигуранты дела прибыли на предварительное слушание.

В СИЗО-2 «Бутырка» обвиняемые по делу о двух драках в центре Москвы находятся с 11 октября 2018 года.

Вот так выглядят Кокорин и Мамаев прямо сейчас. СИЗО реально меняет людей pic.twitter.com/BTsHDYTK6x — Sports.ru (@sportsru) 3 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что из-за обострения травмы крестообразных связок колена и отсутствия соответствующего лечения Александр Кокорин не принимал участия в матчах с заключенными (в отличие от Павла Мамаева), а также лишь иногда посещал спортзал.

Ранее Nevasport опубликовал хронику расследования дела и предположил, какое наказание могут получить известные футболисты.