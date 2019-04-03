Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Дмитрий Хвостов получил тяжелую травму в матче против «Химок» и выбыл из строя на долгий срок. У Хвостова — разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.

Разыгрывающему сборной России предстоит операция на колене. Хирургическое вмешательство состоится в ближайшую пятницу. Срок восстановления баскетболист составит порядка шести месяцев.

Сообщается, что Хвостов точно не сыграет за свой клуб в нынешнем сезоне. Под большим вопросом его участие в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Китае.

Хвостов — основной разыгрывающий сборной России. В квалификации к ЧМ-2019 он в среднем набирал 12,0 очка, делал 2,1 подбора и 4,4 передачи за игру.