Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики открыл расследование по поводу высказываний Диего Марадоны в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства США. Заявление появилось на официальном сайте организации.

Сейчас аргентинский тренер возглавляет клуб «Дорадос де Синалоа». По сообщениям CNN, на пресс-конференции после матча с «Тампико Мадеро» Марадона сказал, что посвящает победу Николасу Мадуро и «всем страдающим» в Венесуэле, а также раскритиковал действия президента США Дональда Трампа. Самоназванного президента страны Хуана Гуайдо Марадона назвал марионеткой.

Такие высказывания от Марадоны не удивительны, поскольку экс-футболист дружественно относится к руководству Венесуэлы.

Федерация футбола Мексики открыла дело против Марадоны, поскольку он нарушил этический кодекс организации.

Матч с «Тампико Мадеро» команда Марадоны выиграла со счетом 3:2.