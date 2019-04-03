Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Запада между СКА и ЦСКА.

По словам Каменского, московские армейцы более надежны в обороне, а петербургские лучше действуют в атаке. По его мнению, какое из этих качеств проявится лучше, и решит исход серии.

Каменский считает, что во втором матче красно-синие выиграли убедительно, но в первой и третьей играх преимущество было на стороне СКА. Он отметил, что в одном случае защита ЦСКА и игра Ильи Сорокина сумели сдержать соперника, в другом им это не удалось.

«Думаю, в четвёртом и следующих матчах будет примерно тот же характер противостояния. И трудно предсказать, в чью пользу оно разрешится», — сказал Каменский, слова которого приводят «Известия».

Напомним, матч между СКА и ЦСКА пройдет 3 апреля в Петербурге и начнется в 19:30. Счет в серии — 2-1 в пользу московских армейцев.