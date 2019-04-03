Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина выложила в инстаграме фотографию из Парижа. На ней изображена сама Кастакина, а в руках у нее сочный эклер.

«Париж – город круассанов и эклеров», – подписал фото в своем инстаграме Касаткина.

Прошлый сезон Касаткина завершила в десятке лучших теннисисток планеты, а в текущем сезоне выступает неважно. В десяти матчах за 2019 год россиянка одержала только три победы. Одна из них пришлась на встречу Кубка Федерации.

На недавних соревнованиях категории Premier в Майами Касаткина вылетела во втором круге от американки Винус Уильямс. В матче с ветеранкой Касаткина не сумела выиграть ни одного гейма на своей подаче.

Уроженка Тольятти недавно завершила работу со своим тренером. В текущем сезоне Касаткина занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.

В ближайшее время Дарья сыграет на турнирах категории Premier в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).