Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев пошутил по поводу своей игры в футбол в СИЗО.

На вопрос, играл ли он еще в футбол, Мамаев ответил утвердительно, после чего один из журналистов поинтересовался, на том же поле это было или нет.

«Нет, нас на «Уэмбли» вывозят», — заявил Мамаев, улыбаясь.

Напомним, футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев вместе с братом Кокорина Кириллом и тренером Александром Протасовицким проходят обвиняемыми по делу о двух драках в центре Москвы. Инцидент произошел 8 октября: сначала, по версии следствия, Кокорин и его друзья избили водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева, а позже в одной из кофеен устроили потасовку с чиновником Минпромторга Денисом Паком.