Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о ситуации с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Овчинникова, история Мамаева и Кокорина глупая со всех сторон. Экс-голкипер сборной считает, что она скоро закончится нормально для футболистов.

«Жизнь стала настолько жестокой, что просто нет смысла куда-то влезать. Если у тебя есть семья, работа, для чего свою жизнь искусственно портить?» — сказал Овчинников, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев вместе с братом Кокорина Кириллом и тренером Александром Протасовицким проходят обвиняемыми по делу о двух драках в центре Москвы. Инцидент произошел 8 октября: сначала, по версии следствия, Кокорин и его друзья избили водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева, а позже в одной из кофеен устроили потасовку с чиновником Минпромторга Денисом Паком.