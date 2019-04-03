В Пресненском суде Москвы проходит закрытое заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщает «Советский спорт», прокуратура заявила ходатайство о продлении обвиняемым Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, Александру Протасовицкому срока ареста на шесть месяцев.

Напомним, футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев вместе с братом Кокорина Кириллом и тренером Александром Протасовицким проходят обвиняемыми по делу о двух драках в центре Москвы. Инцидент произошел 8 октября: сначала, по версии следствия, Кокорин и его друзья избили водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева, а позже в одной из кофеен устроили потасовку с чиновником Минпромторга Денисом Паком.