Финалы Восточной и Западной конференций в самом разгаре, и мы предлагаем вам спрогнозировать, кто же в итоге окажется в финале Кубка Гагарина?



Отметим, в данный момент в серии между СКА и ЦСКА ведут московские армейцы со счетом 2-1. В предыдущей встрече петербургские армейцы первыми пропустили шайбу, однако затем смогли отыграться. Подопечные Воробьёва имели шанс выйти вперёд: шайба уже влетела в ворота Ильи Сорокина, однако арбитр не засчитал гол, так как он был забит ногой. В итоге основное время закончилось вничью, и встреча перешла в овертайм, где более успешными оказались игроки СКА.

Ранее СКА потерпел два поражения подряд, обе встречи проходили в Москве на «ЦСКА-Арене». Затем серия переместилась в Санкт-Петербург, и команде Ильи Воробьёва на домашнем льду удалось одержать победу и сократить отставание. Таким образом, серия будет состоять как минимум из пяти матчей, следующая игра пройдёт в Москве в пятницу, 5 апреля.

В серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» счет тот же, 2-1 в пользу омичей. Первые два матча остались за «Авангардом», однако в третьей игре уфимцы дома разгромили гостей со счетом 5:1.