В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга стартовал четвертый матч серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА. Пока команда Ильи Воробьева проигрывает в серии — счет после трех матчей 2:1 в пользу ЦСКА.

В первых двух встречах победу одержала московская команда: встречи завершились со счетом 2:1 и 3:1 соответственно. Третья встреча прошла уже в Санкт-Петербурге и окончилась победой СКА в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу в первой дополнительной двадцатиминутке забросил форвард Николай Прохоркин.

По мнению аналитиков, чуть больше шансов победить в четвертом матче у СКА. Наиболее вероятным исходом станет ничья в основное время со счетом 1:1.

Ещё как минимум один матч сыграют команды в серии финала Западной Конференции КХЛ: встреча состоится 5 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало в 19:30 по мск.