Российский фигурист Никита Кацалапов станет капитаном сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира World Team Trophy. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам фигурист в паре с Викторией Синициной представит нашу сборную в соревнованиях по танцам на льду.

В женском одиночном катании от России будут участвовать две ученицы Алексея Мишина Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева. Самодурова в этом сезоне стала чемпионкой Европы и приняла участие в чемпионате мира в Сайтаме (8-е место). Туктамышева из-за болезни пропустила чемпионат России и не смогла отобраться в сборную.

В мужском одиночном катании в Японии выступят Андрей Лазукин и Александр Самарин. Михаил Коляда снялся с турнира из-за травмы.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят бронзовые призеры турнира в Сайтаме Наталья Забияко и Александр Энберт.

Командный турнир пройдет в Фукуоке, Япония, фигуристы покажут выступления с 11 по 14 апреля.