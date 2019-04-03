Легендарный бразильский экс-футболист, трехкратный чемпион мира Пеле попал в больницу из-за недомогания. Об этом сообщает портал RMC Sport.

По информации издания, у Пеле поднялась температура и его госпитализировали в одну из больниц Парижа. Бразильца увезли в учреждение из гостиницы в седьмом округе города. Там он проводил встречу с нападающим «ПСЖ» и сборной Франции Киллианом Мбаппе. Ранее Пеле заявлял о том, что является фанатом французского форварда.

Как сообщают источники в окружении бразильской легенды, сейчас здоровью Пеле ничего не угрожает. Госпитализация — лишь мера предосторожности, поскольку экс-футболист находится уже в преклонном возрасте. В 2019 году Пеле исполнится 79 лет.

На данный момент Пеле ещё находится в лечебном учреждении.