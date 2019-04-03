Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может перейти на работу в чемпионат Германии. Португальским тренером интересуется ФК «Вольфсбург».

По информации немецкого издания Bild, Виллаш-Боаш ведет переговоры с клубом. Нынешний главный тренер «Вольфсбурга» Бруно Лаббадиа может покинуть команду по окончании сезона в связи с тем, что результаты команды не удовлетворяют руководство.

Сейчас Виллаш-Боаш находится без клуба. В 2017 году он покинул китайский «Шанхай СИПГ» и к тренерской работе пока не возвращался. За карьеру он сменил несколько клубов, поработал в «Порту», «Челси» и «Тоттенхэме».

С санкт-петербургским «Зенитом» Боаш выиграл чемпионат России по футболу в сезоне-2014/15, Кубок России и Суперкубок России в сезоне-2015/16.