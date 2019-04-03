В российском футболе впервые была использована система видеопомощи арбитрам — VAR. Первым матчем, в котором главному судье понадобилась помощь видеоассистента, стал полуфинал кубка России между «Уралом» и «Арсеналом».

Во втором тайме арбитр Алексей Еськов засомневался в эпизоде с Петрусом Бумалем и после просмотра видеоповтора удалил полузащитника «Урала». Это произошло на 65 минуте встречи, к тому моменту команда из Екатеринбурга уже вела в счете 1:0.

Ранее сообщалось, что система видеоповторов будет в тестовом режиме работать во время полуфинальных матчей кубка России. Помимо встречи «Арсенала» и «Урала» бригада видеоассистентов будет работать на матче «Локомотива» и «Ростова».

Матч закончился минимальной победой «Урала». Ответная игра пройдет в Туле 15 мая.