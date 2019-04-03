Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили заключение в СИЗО до 25 сентября 2019 года. Решение сегодня, 3 апреля, вынес на закрытом заседании Пресненский суд Москвы.

Заседание продлилось более четырех часов и было закрытым для прессы и посетителей.Также под стражей до осени остаются другие фигуранты дела брат Александра Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Первое открытое заседание по делу состоится 9 апреля, в следующий вторник.

В СИЗО-2 «Бутырка» четверо обвиняемых по делу о двух драках в центре Москвы находятся с 11 октября. Инцидент произошел тремя днями ранее: сначала компания Мамаева и Кокорина избила водителя ведущей Первого Канала Виталия Соловчука, а затем совершили нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.