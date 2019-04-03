Фигуристка из Объединенных Арабский Эмиратов Захра Лари поделилась мнением о противостоянии российских спортсменок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Об этом Лари рассказала в интервью RT.

Лари заявила, что здоровая конкуренция в спорте всегда идет только на пользу, даже если соперники кажутся хорошим товарищами за пределами катка. «Иначе у тебя просто не будет стимула выкладываться на полную. Поэтому я считаю, что они подталкивают друг друга вперёд», — рассказала фигуристка.

Также Лари заявила, что ей нравятся обе российских фигуристки, однако ближе ей стиль Евгении Медведевой: «Мне кажется, в ее выступлениях, в ее хореографии чувствуется большая страсть».

Напомним, Захра Лари стала первой фигуристкой, которая выступает на соревнованиях в хиджабе. Спортсмена из ОАЭ в этом году приняла участие в зимней Универсиаде в Красноярске.