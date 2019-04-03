Петербургский хоккейный клуб СКА сравнял счет во втором периоде четвертого матча серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА. После сорока минут встречи счет 1:1, игра проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Во втором периоде преимущество было на стороне хозяев льда. Шайбу на 29 минуте в ворота Ильи Сорокина забросил Николай Прохоркин, ему ассистировали Александр Барабанов и Никита Гусев. Во второй половине периода дважды удалялись игроки ЦСКА — Андрей Светлаков и Антон Слепышев, однако снова петербуржцы не смогли реализовать большинство.

Пока игра идет по сценарию предыдущего матча в Петербурге: в понедельник, 1 апреля, хоккеисты СКА в первом периоде уступали со счетом 0:1, а во втором периоде стараниями Александра Барабанова счет сравняли.

Счет в серии пока в пользу ЦСКА — 2:1, команды сыграют еще как минимум один матч, он пройдет 5 апреля в Москве.