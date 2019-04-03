Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор порадовался за пожизненное отстранение от боев российского бойца из Дагестана Руслана Магомедова. Об этом ирландец, на прошлой неделе завершивший карьеру в UFC, написал в своем аккаунте в «Твиттере».

«Еще один дагестанец попался на стероидах. Два из трех на этом фото попались на допинге. Последнего поймали трижды и дисквалифицировали пожизненно», — заявил Макгрегор, прикрепив к твиту фото Руслана Магомедова с Зубайрой Тухуговым и Хабибом Нурмагомедовым. Также ирландский боец написал, что лицемерие — это единственный порок, который не прощается.

Напомним, за трехкратное нарушение антидопинговых правил USADA дисквалифицировало Руслана Магомедова пожизненно: дважды в пробах спортсмена находили следы стероидов, а также боец отказался сдавать допинг-пробы во внесоревновательный период.