Петербургский хоккейный клуб СКА проигрывает московскому ЦСКА по итогам первого периода четвертого матча серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина со счетом 1:0. Встреча проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

На 13 минуте счет в матче открыл Михаил Науменков, в голевой атаке поучаствовали Андрей Светлаков и Сергей Калинин.

Дважды за период удалялись игроки ЦСКА Науменков и Окулов, однако реализовать большинство у хозяев льда не получилось. В концовке периода СКА пропустил второй раз, однако после видеопросмотра шайбу не засчитали: шайба рикошетом отлетела от Прохоркина, но судьи определили, что до этого она покинула пределы площадки.

Счет в серии пока 2:1 в пользу московских армейцев. Предыдущий матч в Петербурге выиграли хоккеисты СКА: победную шайбу в овертайме забросил Николай Прохоркин.